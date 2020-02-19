19.02.2020

2020-02-19 13:05:04

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Каким быть Зеленому щиту Владимира

Началось заседание круглого стола по "Зелёному щиту" г. Владимира. Участвуют общественники, экологи, архитекторы, депутаты. В щит не вошли почти все парки Владимира.

Эколог Галина Есякова говорит о том, что площадь щита в итоге работы ЗС уменьшилась более чем на 1500 га.

На начальном этапе экологи говорили о лесных участках, которые надо защищать от застройки.

Депутат Павел Антов: "Давайте радоваться тому, что многое всё-таки попало в "Зелёный щит". Администрация Владимира тянула со списком зелёных участков и не знала, что туда включать. Поэтому закон был принят в спешке".

Благодаря общественникам к этому закону было привлечено внимание прокуратуры.

Директор института "Владимиргражданпроект" Николай Волков говорит, что не было проблем с включением парков в реестр.

Общественники не понимают, чем было мотивировано исключение парков. Ответ: тем, что администрация города считает, что парки и так не будут уничтожены. Поэтому щит получился дырявый

"Любой закон - это вопрос консенсуса", - говорит Павел Антов.

Галина Есякова считает, что надо продолжать работу над законом и настаивать на увеличении территории "Зелёного щита".

В течение 30 дней после вступления в силу закона карта и список участков "Зелёного щита"должна быть опубликована. Но на самодельной карте общественников видно, что все участки находятся за пределами Владимира.

Не совсем понятно, из каких участков сформирован "Зелёный щит". Не всегда понятно, где они находятся. Это затруднить из постановку на кадастровый учёт.

"Зелёный щит не может уменьшаться", - говорит Ольга Канищева.

Рабочая группа должна тщательно проработать корректировку площадей земельных участков. Это необходимо для утверждения областной администрацией их границ.

Основная функция щита зеленообразующая. Вернуться к уточнению расположения земель придется. Областной администрации будет очень сложно работать в создавшейся ситуации особенно с неразгранисенными землями. Площадь щита в итоге уточнения может уменьшится.

Николай Волков считает, что нельзя было принимать площадь щита без четкого перечня земельных участков. Этот закон "кот в мешке". Если бы городская администрация включила в щит парки, это были бы земельные участки с четкими границами и площадями.

Александра Авдонина, член ОНФ, считает, что пока земли на кадастр не поставлены, говорить о щите вообще не стоит.

Александра Авдонина считает, что обсуждать просто нечего, поскольку постановление о щите есть, а списка земель нет. Кстати, город Владимир отличается на фоне других городов весьма небольшим по площади Зелёным щитом. Он составляет всего 30 процентов городских территорий.