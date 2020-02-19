Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению по запросу России объявила о вынужденном переносе организационной сессии 2020 года на 10 дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову.

Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению по запросу России объявила о вынужденном переносе организационной сессии 2020 года на 10 дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба ООН.Сообщается, что российский дипломат, обратившийся с запросом о переносе заседания, рассказал о том, что США "активно препятствуют" прилету в Нью-Йорк главы делегации РФ Константина Воронцова, которому не дали американскую въездную визу в Москве.Представитель российской миссии также подчеркнул, что Соединенные Штаты нарушают параграфы Соглашения о штаб-квартире ООН от 1947 года, которые касаются выдачи виз. В итоге, Москва попросила о чрезвычайной встрече Комитета ООН по сношениям со страной пребывания для обсуждения создавшегося положения.Заседания комиссии по разоружению запланированы на 6-24 апреля.