Российский рубль незначительно подешевел по отношению к валютам западных торговых партнеров Москвы. Это произошло на фоне введения новых санкций США. Ограничительные меры затронули ..

Российский рубль незначительно подешевел по отношению к валютам западных торговых партнеров Москвы. Это произошло на фоне введения новых санкций США.Ограничительные меры затронули одну из фирм в структуре "Роснефти" и ее президента Дидье Касимиро. Поводом стало подозрение компании в перепродаже нефти из Венесуэлы, власти которой в Вашингтоне считают нелегитимными. По данным о торгах на Московской бирже, официальный на 19 февраля 2020 года составляет:63,76 за доллар69,08 за евро