Госдума приняла закон об обязательном горячем питании для учеников начальных классов. Получать его они должны абсолютно бесплатно, не менее раза в день. А в Общественной палате Москвы предложили ещё создать сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню. Обсуждали эту тему и в регионах.

Госдума приняла закон об обязательном горячем питании для учеников начальных классов. Получать его они должны абсолютно бесплатно, не менее раза в день. А в Общественной палате Москвы предложили ещё создать сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню. Обсуждали эту тему и в регионах.Ассортимент, почти, как в ресторане, с одной лишь поправкой — абсолютно все блюда полезны, сбалансированы и подходят для детского питания. Тут и снэки, и салат-бар, традиционная выпечка и конечно, горячие блюда. Школьная столовая уже не звучит скучно, и готова к запросам даже самых искушенных маленьких гурманов. С ними солидарны и их родители, по данным ВЦИОМ, большинство мам и пап московских учеников довольны качеством школьного питания.Три простых, но очень важных требования – школьная еда должна быть качественной, безопасной и вкусной. А для младшеклассников к тому, же еще и бесплатной. Положения закона о школьном питании, только принятого Госдумой в третьем чтении, уже начинают реализовываться в Москве. Столица лидирует по доступности, разнообразию и высокому качеству предлагаемого в школах меню.Уже скоро в столице запустят сервис по информированию родителей о школьном меню. Ведь контроль качества — одна из главных составляющих успеха. Это целая система, участие в которой принимают не только надзорные ведомства, Роспотребнадзор и Государственная инспекция, но и специальные комиссии по питанию, созданные при управляющих советах, родители, и главное — ученики.140 московских школ помимо классической столовой, предлагают ученикам и альтернативные тематические рестораны. С блюдами кухни разных стран мира. А на замену вендинговым автоматам с шоколадками и печеньями, пришли стенды с полезными продуктами — фруктовыми чипсами и свежими овощами. В ряде московских школ уже продаются безглютеновые продукты, а скоро появятся и дошкольные учреждения с питанием для детей аллергиков.Москва и Подмосковье наряду с Башкортостаном, Самарской, Свердловской и Омской областями стала пилотным регионом, где реализуется проект "Укрепление общественного здоровья", включающий в себя и мониторинг питания. Подробное анкетирование детей и родителей уже помогло разнообразить рацион не только московских школьников, но и учащихся Уфы.Еда как дома, значит с учетом всех особенностей ребенка. Первые результаты мониторинга Роспотребнадзора, появились уже в конце прошлого года и помогли внести корректировки в школьное меню.Впереди еще много работы, но уже сейчас нововведениям в своих школах большинство учеников ставят твердую пятерку.