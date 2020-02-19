Злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов без регистрации и специального разрешения...

«СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению троих участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности», – сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что в период с 2016 по 2018 годы злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, переводы денежных средств, их инкассацию, а также выдачу наличных без регистрации и специального разрешения. В результате своей деятельности они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 6,5% от суммы банковской операции. Сумма извлеченного дохода составила свыше 49 миллионов рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены трое граждан в возрасте от 32 лет до 41 года, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28