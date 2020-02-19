Во время операции по снятию наличности водитель находился рядом и подсмотрел пин-код от банковской карты пассажира. Затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны заявителя, он похитил карту...

Оперативники ОМВД России по Нагорному району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемого в краже», – сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по Нагорному району с заявлением о краже обратился житель Московской области. По словам заявителя, неизвестный в различных банкоматах похитил с его банковской карты денежные средства. Ущерб составил более 490 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Болотниковской улице. Им оказался 40-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Как установили стражи порядка, потерпевший, возвращаясь домой, воспользовался услугами частного такси. Во время поездки он попросил водителя остановиться у одного из банкоматов, чтобы снять денежные средства.Во время операции по снятию наличности водитель находился рядом и подсмотрел пин-код от банковской карты. Затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны заявителя, он похитил карту. В другом банкомате злоумышленник снял с нее денежные средства, после чего незаметно вернул пассажиру карту и высадил его.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22