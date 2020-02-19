Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая за применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику Росгвардии на акции протеста в столице 27 июля 2019 года.

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая за применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику Росгвардии на акции протеста в столице 27 июля 2019 года.Как передает "Интерфакс", такой вердикт огласила судья Татьяна Изотова.Государственное обвинение просило ее назначить студенту МАИ наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима.Сам Баршай, не отрицающий физического контакта с росгвардейцем, но не признавший, что сделал это умышленно и его адвокаты просили суд не лишать его свободы.Потерпевший Александр Козлов, перед которым студент извинился, в свою очередь, сообщил, что претензий к Баршаю не имеет и просит назначить ему условный срок.В материалах уголовного дела говорится, что Баршай 27 июля на улице Рождественка толкнул с разбега в спину Козлова, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", в результате чего причинил росгвардейцу физическую боль.