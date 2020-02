Немецкий наставник английского футбольного клуба Ливерпуль Юрген Клопп после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, проигранного в Мадриде Атлетико (0:1), отметил, что соперник не вполне заслужил победу. При этом специалисту многое понравилось в игре его команды.

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, проигранного в Мадриде "Атлетико" (0:1), отметил, что соперник не вполне заслужил победу. При этом специалисту "многое понравилось" в игре его команды."Это было не совсем то, чего мы ожидали, но все уже закончилось, — цитирует Клоппа издание BT Sport. – Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет всего лишь 1:0 к перерыву, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе"."They only wanted this result, 0-0 would have been OK for them.""Welcome to Anfield... It's not over yet."Jurgen Klopp knows it's all to play for despite a 1-0 loss to Atletico