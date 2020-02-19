Левое и правое полушарие мозга человека не являются точными копиями друг друга. Более того, конкретный список их отличий считается уникальным для нашего вида. Исследователи связывали его с речью, мышлением и овладением орудиями. Но теперь выяснилось, что та же картина наблюдается у других приматов.

Левое и правое полушарие мозга человека не являются точными копиями друг друга. Более того, конкретный список их отличий считается уникальным для нашего вида. Исследователи связывали его с речью, мышлением и овладением орудиями. Но теперь выяснилось, что та же картина наблюдается у других приматов.Подробности описаны в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.У большинства людей лобная доля несколько больше выступает в направлении черепа в правом полушарии, а затылочная - в левом. Полюс височной доли и мозжечок также выступают справа несколько больше, чем слева. Есть и другие отличия. Нейробиологи считают, что именно эта разница в анатомии приводит к разнице в работе левой и правой половины мозга. Например, у большинства взрослых правшей речь обрабатывается в основном левым полушарием.Асимметрия мозга обнаружена у разных животных. Но сам перечень признаков, которыми отличаются друг от друга левая и правая части человеческого мозга, считаются присущим только нашему виду. Некоторые учёные связывают эти отличия с развитием речи и других способностей, которыми в полном объёме обладает лишь Homo sapiens. Однако новое исследование показало, что этот анатомический паттерн характерен не только для нас.Слева направо эндокраны человека, шимпанзе, гориллы и орангутана. Более выступающие по сравнению со своими аналогами участки показаны оранжевым, менее выступающие – синим.Иллюстрация Simon Neubauer, CC BY-NC-ND 4.0.Авторы стремились сопоставить строение мозга человека, шимпанзе, гориллы и орангутана. При этом они изучали не непосредственно орган, а его отпечатки на внутренней поверхности черепа (эндокраны). Дело в том, что кости, в отличие от мягких тканей мозга, сохраняются на протяжении длительного времени после смерти животного. Поэтому в распоряжении исследователей куда больше черепов высших обезьян, чем образцов их мозга.Оказалось, что тот же характер асимметрии демонстрируют шимпанзе, гориллы и орангутаны. Правда, у шимпанзе она выражена меньше, чем у человека. Зато два других вида обезьян в этом смысле не уступают людям.Более того, у человека гораздо чаще встречаются индивидуальные отклонения от общей схемы. Братья наши меньшие в этом смысле куда более последовательны. Авторы предполагают, что дело в большей гибкости и пластичности человеческого мозга.К слову, работа имеет интересные последствия для палеоневрологии. Теперь эндокраны гоминидов, демонстрирующие типично человеческую асимметрию полушарий, уже нельзя считать однозначным свидетельством "эволюционной продвинутости" носителя этого черепа.Добавим, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга.