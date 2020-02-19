Проект можно увидеть на экспозиции в здании управления архитектуры и строительства администрации города Владимира

Во Владимире представили проект планировки территории возле Владимирского государственного университета. По планам Владимирского ипотечного фонда, там могут построить четыре 17-этажных дома.В представленном проекте предусмотрены такие объекты как детский сад, дошкольное учреждение, начальная школа, спортивные площадки, сквер и многоуровневая парковка. В новый жилой комплекс смогут заселиться 4,5 тысячи человек.Проект можно увидеть на экспозиции в здании управления архитектуры и строительства администрации города Владимира (Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет №528)). В ближайший 21 день с 9.00 до 16.00 владимирцы имеют возможность не только посмотреть, но и внести коррективы в проект, связавшись с администрацией октябрьского района.