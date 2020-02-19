Умерла американская актриса Келли Накахара Уолетт, прославившаяся ролями в сериалах МЭШ и Сабрина - маленькая ведьма. Ей было 72 года.

Умерла американская актриса Келли Накахара Уолетт, прославившаяся ролями в сериалах "МЭШ" и "Сабрина — маленькая ведьма". Ей было 72 года.Женщина скончалась в воскресенье, 16 февраля, после борьбы с раком. Данную информацию подтвердил сын актрисы Уильям Уолетт, сообщает Deadline.Келли Накахара получила известность, появившись на протяжении всех одиннадцати сезонов в комедийном сериале "МЭШ" в роли медсестры Келли Ямато.Также актриса приняла участие в сериалах "Охотник", "Проблемы роста", драме "У нее будет ребенок".Ранее сообщалось о смерти актрисы-каскадера Шерил Сандерс. Она была дублершей Николь Кидман. На женщину с ее супругом напал бывший муж.