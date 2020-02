19 февраля должны выпустить с карантина россиян, которые были эвакуированы самолетами ВКС из Уханя. Две недели они провели в санатории под Тюменью. Опасный вирус ни у кого так и не выявили. А китайские власти ввели запрет больным с температурой путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 72,5 тысячи человек.

19 февраля должны выпустить с карантина россиян, которые были эвакуированы самолетами ВКС из Уханя. Две недели они провели в санатории под Тюменью. Опасный вирус ни у кого так и не выявили. А китайские власти ввели запрет больным с температурой путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 72,5 тысячи человек. Пассажиропоток итак снизился: авиакомпании вернули деньги за 13 миллионов билетов, отменены 78 тысяч авиарейсов. В Ухане жаропонижающее в аптеках продают только по паспорту. Среди заразившихся — более 3 тысяч медработников. Неудивительно, что новую городскую часовню расписали фресками с изображением докторов. Работу назвали "Святые носят белое".— Давай-ка руки вытрем! – предлагает мама.— Ты мне уже сто раз их вытирала! – возмущается ее ребенок.Бактерицидные салфетки — первое, что Янь теперь берет на прогулку с сыном. Маска ему уже порядком надоела, а тут еще и пришло время снова температуру измерять.— Детский сад сейчас не работает, но мы все равно каждое утро и вечер должны сообщать температуру воспитателю.Почти все друзья сидят по домам, играть в парке приходится в одиночку. Но даже не это так расстроило приехавшего из Германии трехлетнего Луиса— Он хотел синюю маску, а про эту говорил: фу, розовая, девчачья. Но хорошо, что хотя бы такую удалось найти, — рассказывает отец семейства.— О, no no, no, — капризничает малыш.Закрыты детские сады и школы. Занятия возобновили лишь университеты. В аудиториях преподаватели и... никого больше. Смотрится странно. Просто обучение теперь — через интернет. Но даже тут лекторы в перчатках. Держать дистанцию в Китае приходится везде и во всем. Особенно в Ухане, где за последние сутки еще почти две тысячи зараженных."Вирус продолжает и продолжает распространяться. Поэтому, во-первых, нам нужно и дальше отделять здоровых от зараженных, и во-вторых, инфицированных коронавирусом отделять от больных гриппом. Пока мы не сможем это сделать — передача вируса не прекратится", — поясняет руководитель экспертной группы национальной комиссии здравоохранения КНР Чжун Наньшань.Кардинальной перелом, по словам медиков, наступит не раньше, чем через полтора-два месяца. И начавшееся было снижение числа заражений Всемирная организация здравоохранения оценивает сдержано. Да, победивших коронавирус уже больше 12,5 тысячи. Но и скончались более тысячи восьмисот пациентов. Только за сутки — около ста человек, в том числе — главврач одной из передовых уханьских больниц, нейрохирург Лю Чжимин. Ему был 51 год. Но ни риск заразиться, ни 12-часовые смены, после которых врачи валятся с ног, не останавливают китайских медиков. В эпицентр заражения отправляются все новые отряды. Прибыли врачи из Тибета. У всех на удачу повязаны традиционные буддистские шарфы — хадаки."Ухань, цзя ёу" ("Держись, Ухань") — лозунг, с которым Китай засыпает и просыпается. С ним оборудуют новые палаты интенсивной терапии. С ним выстраиваются в очередь бывшие пациенты, чтобы сдать кровь для переливания больным: ведь у них уже есть антитела, способные убить вирус."Моя страна спасла меня, и поэтому теперь я сам хочу спасти как можно больше больных", — победивший коронавирус пациент.Плазмотерапию медики называют пока лучшим лечением в отсутствии вакцины. Над ее созданием работа идет без остановки. Изо всех сил Китай пытается реанимировать и бизнес, что потянул за собой вниз и других. Без китайских комплектующих встают мировые автогиганты, Apple заявляет о предстоящих сбоях в поставках, в России туроператоры недополучают 100 миллионов долларов ежемесячно. Вынужденные выходные у китайских береговых служб оставили в порту Нингдэ экипаж российского судна "Патриот" без ремонта и возможности вернуться домой."Все выключено, ничего не работает, стоим в реке", — описывают ситуацию российские моряки с "Патриота".Когда потери китайской экономики уже превысили триллион юаней, власти бросают спасательный круг предприятиям — освобождают от арендной платы, части налогов. И даже помогают находить поставщиков, если речь о производстве товаров первой необходимости. Например, дезинфицирующих растворов.Когда купить в аптеках антибактериальные гели почти невозможно, на выручку приходят народные средства и водочные магазины. Все просто: с бутылки водки снимается колпачок, ставится пульверизатор. Готово: получается дезинфицирующий раствор теперь для наружного применения.Весь дефицит возникает от непроверенных слухов. Один такой слух заставил гонконгцев ринуться в магазины за туалетной бумагой. Возникли потасовки.Но в большинстве городов паники уже нет. Улицы 22-миллионного Пекина выглядят пустынными. И похоже, что в ближайшие недели они не станут многолюдней. Вирус уже отменил Пекинский автосалон и даже главное политическое событие года — Всекитайское собрание народный представителей, традиционно проводимое в начале марта, готовятся перенести. Около трех тысяч делегатов из всех провинций собрать вместе сейчас слишком рискованно.