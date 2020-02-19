По оценкам различных экспертов, он будет стоить в районе 20 миллиардов рублей

ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» подписало техническое задание на проектирование Северного объезда города Владимира. Об этом сообщил руководитель госкомпании Алексей Борисов.Строить объезд должны начать уже в 2021 году, а закончить – к 2024 году. Алексей Борисов не стал называть стоимость работа, однако, по оценкам различных экспертов, это сумма в районе 20 миллиардов рублей.После завершения строительства Северного объезда федеральная трасса М-7 может стать городской дорогой, однако мэрии придётся содержать её за свой счёт, что будет стоить порядка 60 млн рублей в год.