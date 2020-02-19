В Красноярске женщина протащила по земле плачущего маленького ребенка. Случившееся было зафиксировано на видео случайными прохожими. На обнародованных кадрах видно, как мальчик ..

В Красноярске женщина протащила по земле плачущего маленького ребенка. Случившееся было зафиксировано на видео случайными прохожими.На обнародованных кадрах видно, как мальчик сопротивляется и кричит. Затем ребенок повалился на землю, а бабушка решила не останавливаться протащила его несколько метров на поводке. По данным , МВД по Красноярскому краю начали проверку по факту случившегося. Стражи порядка устанавливают личность женщины.