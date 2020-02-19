Синоптики зафиксировали в Москве самую теплую ночную температуру воздуха в феврале за всю историю наблюдений за погодой. В полночь 19 февраля столбики термометров достигли отметки в 4,3 ..

Синоптики зафиксировали в Москве самую теплую ночную температуру воздуха в феврале за всю историю наблюдений за погодой. В полночь 19 февраля столбики термометров достигли отметки в 4,3 градуса тепла, сообщает .Предыдущий рекорд был установлен в 1925 году. Тогда воздух прогрелся до 3,7 градуса. Метеорологи прогнозируют, что аномально высокая температура воздуха не уйдет из столицы раньше, чем через неделю.Немногим ранее стало известно, что текущая зима установила рекорд и в Санкт-Петербурге. Ночью потеплело до 4,6 градуса: так сильно воздух в городе не прогревался последние 17 лет.