Обвиняемый, увидев лежащий на сиденье в автобусе телефон, забрал его.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Мурома. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о том, что во время поездки в общественном транспорте у него был похищен мобильный телефон.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что, когда он садился в автобус, мобильный телефон положил в задний карман брюк, а, выйдя на нужной остановке, его не обнаружил.В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. 15 января 2020 года 57-летний житель города Мурома был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что, увидев лежащий на сиденье в общественном транспорте телефон, решил забрать его себе.Мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей необходимо задуматься о правомерности Ваших действий: они будут расценены как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имеется возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.