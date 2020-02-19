Злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и телу, после чего открыто похитили у него два мобильных телефона, банковскую карту и личные вещи...

Следственной частью УВД по ТиНАО направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, совершившего разбойное нападение.Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками совершил нападение на мужчину, с которым ранее договорился о встрече посредством одной из социальных сетей. Злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов по голове и телу, после чего открыто похитили у него два мобильных телефона, банковскую карту и личные вещи. Затем они, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, потребовали сообщить пароль от мобильного приложения банка, откуда похитили денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 26 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый – 22-летний мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53