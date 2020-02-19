В Петербурге трое мужчин приставили нож к горлу таксиста на Лиговском проспекте и ограбили. Сообщается, что злоумышленников задержали у торгового центра на той же улице. Полицейские ..

В Петербурге трое мужчин приставили нож к горлу таксиста на Лиговском проспекте и ограбили. Сообщается, что злоумышленников задержали у торгового центра на той же улице.Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Злоумышленников доставили в отделение для дальнейших разбирательств. По факту случившегося проводится проверка, пишет .