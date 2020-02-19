Сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

19 февраля текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели рейдовые мероприятия около детских дошкольных образовательных учреждений города Покров. Сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Автолюбители с пониманием отнеслись к проверкам. Сотрудники полиции напоминали водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.В ходе рейда полицейские выявили 4 нарушения Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Составлены протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.Со всеми водителями проведены профилактические беседы по недопущению нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей.Рейдовые мероприятия по соблюдению водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств будут продолжены.