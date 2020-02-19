«Уроки мужества» для школьников провели полицейские и общественники Судогодского, Киржачского и Камешковского районов.

18 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, член Общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району Валерий Назаров совместно с начальником отдела по работе с личным составом Сергеем Герасимовым и ветеранами боевых действий Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» провели встречу с учениками старших классов Андреевской средней общеобразовательной школы Судогодского района.Ветераны поделились с ребятами своими воспоминаниями о службе в Афганистане, рассказали о тяжелой боевой работе, воинской дружбе, взаимопомощи и героизме советских воинов-интернационалистов, настоящих защитников своего Отечества. Ветераны окунулись в воспоминания о тех временах и в тончайших подробностях описали как самые опасные, так и бытовые моменты на войне.Начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по Судогодскому району Сергей Герасимов рассказал школьникам о служебных командировках в горячие точки, которые он неоднократно совершал за время своей службы.Школьники узнали много нового и интересного, получили настоящий урок мужества и патриотизма.В рамках акции «Неделя мужества» ветеран органов внутренних дел Владимир Ярощук совместно с членом Общественного совета при отделении МВД России по Киржачскому району Виктором Потураевым провели встречу с воспитанниками спортивного клуба имени Михаила Серегина. Выступающие рассказали ребятам о службе в армии, вспомнили примеры мужества и героизма сотрудников полиции. Для многих из них армия была ступенью во взрослую жизнь и оказала решающее влияние на выбор профессии.Владимир Ярощук рассказал о том, как сотрудники полиции несут службу в Северо-Кавказском регионе. Об этом он знает не понаслышке: в 2007 году проходил службу в регионе, и с удовольствие поделился с ребятами своим опытом преодоления трудностей.После познавательной беседы гостям продемонстрировали сборку и разборку пистолета Макарова и автомата Калашникова, рассказали историю их создания, привели занимательные факты из истории оружия, рассказал о применении таких средств индивидуальной защиты, как каска, бронежилет и щит. Затем ребят пригласили в музей полиции. В ходе экскурсии они познакомились с историей отделения, увидели экспонаты музея: подлинные документы, личные вещи сотрудников и редкие фотографии.В завершение мероприятий ветераны призвали молодое поколение хорошо учиться, любить свою Родину и стать её достойными защитниками.Продолжая «Уроки мужества», сотрудники ОМВД России по Камешковскому району принимали у себя в гостях учащихся средней общеобразовательной школы № 3 города. Полицейские рассказали ребятам о работе органов внутренних дел, задачах, решаемых сотрудниками полиции, разъяснили порядок поступления на службу и в образовательные учреждения системы МВД России.Председатель совета ветеранов ОМВД Александр Алексеев провел экскурсию по музею отдела полиции, рассказал об истории становления Камешковской милиции, династиях сотрудников органов внутренних дел.