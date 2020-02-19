В правительстве страны снова задумались о реформе дорожной инфраструктуры: действующие ГОСТы могут измениться уже в 2020 году. После нормативного закрепления нововведений их можно будет применять на практике, в результате чего число ДТП с пешеходами в перспективе может снизиться на четверть.

В правительстве страны снова задумались о реформе дорожной инфраструктуры: действующие ГОСТы могут измениться уже в этом году. После нормативного закрепления нововведений их можно будет применять на практике, и число ДТП с пешеходами в перспективе снизится на четверть.Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) по заказу Минтранса и с опорой на изученный специалистами опыт зарубежных стран разработал список мероприятий, которые должны привести к снижению смертности в ДТП, сообщили "Известиям" в РосдорНИИ.Пешеходные переходы предлагается более активно "обставлять" лежачими полицейскими и прочими искусственными препятствиями, чтобы заставить водителей снижать скорость. Сами переходы при этом могут "подрасти": их предлагается приподнимать над землей за счет утолщения асфальта под "зеброй". Кроме того, упоминается и необходимость оптимизации освещения наземных переходов.Платная парковка в Москве расширилась и подорожала с 17 февраляПешеходные светофоры предлагается оснащать датчиками движения, которые сделают светофоры "умными": к примеру, пока по переходу движется человек, будет гореть красный сигнал, но как только движение прекратится - что будет означать, что пешеход покинул переход, загорится зеленый. Такая система не только снизит число ДТП (по некоторым оценкам, до 24%), но и уменьшит время ожидания и пешеходов, и автомобилистов.Эксперты, между тем, уже заявили о необходимости взвешенного и осторожного применения нововведений, позаимствованных за рубежом. Следует учитывать специфику российских городов и не устанавливать, например, приподнятые "зебры" и "умные" светофор там, где они приведут к снижению скорости потока и появлению незапланированных пробок.