Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) выступила с инициативой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без ..

Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) выступила с инициативой запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников. С такой идеей специалисты обратились к Министерству транспорта России, сообщаетОпросы российских пассажиров свидетельствуют о том, что 94% граждан недовольны теми, кто пользуется своими гаджетами во всеуслышание. При этом 13% респондентов заявили о готовности применить силу в отношении нарушителей порядка. Исходя из этих данных, эксперты полагают, что запрет позволит предотвратить некоторое количество драк в транспорте.