На торжественной церемонии ребятам рассказали об истории появления паспорта, а также об обязанностях, которые возникают с момента его получения.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району провели торжественную церемонию вручения паспортов юным гражданам Вязниковского района, достигшим 14-летнего возраста. Церемония прошла в информационно-правовом библиотечном центре «Интеллект» города Вязники.Первые паспорта гражданина Российской Федерации юным вязниковцам вручили начальник ОВМ ОМВД России по Вязниковскому району Наталья Лагунова и заведующий отдела по работе с молодежью Культурно-досугового комплекса Андрей Глазков. Вместе с паспортами ребята получили памятные подарки.Ребятам рассказали, что такое Конституция Российской Федерации, когда и зачем она была принята в нашей стране, продемонстрировали видеоролик о российском паспорте, истории его возникновения и о главных государственных символах страны. Участники мероприятия узнали об ответственности и обязанностях, которые наступают с момента получения паспорта.В завершение встречи собравшиеся сфотографировались на память.