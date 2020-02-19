Женщина рассказала, что некоторое время назад с ее расчетного счета были списаны денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемую в краже денежных средств с расчетного счета пенсионерки.В полицию поступило заявление от 80-летней москвички. Женщина рассказала, что некоторое время назад с ее расчетного счета были списаны денежные средства в размере 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в переулке Сивцев Вражек задержали подозреваемую – 24-летнюю приезжую. Установлено, что злоумышленница работала в банке и, используя свое служебное положение, перевела со счета пенсионерки на подконтрольный ей счет денежные средства, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление дополнительных эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60