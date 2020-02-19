В Дубае продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 2,8 миллионов долларов. Вслед за Анастасией Павлюченковой в следующий круг вышла Вероника Кудерметова.

В Дубае продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 2,8 миллионов долларов. Вслед за Анастасией Павлюченковой в следующий круг вышла Вероника Кудерметова.Вероника Кудерметова проводила встречу против украинки Даяны Ястржембской. Проиграв первый сет (5:7), Вероника выиграла второй — 6:3. В третьем она смогла отыграться при счете 2:5 и вырвать победу на тай-брейке — 7:6 (7:5).Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира. В матче за выход в четвертьфинал россиянка поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.