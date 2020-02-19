Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах Российских железных дорог и Федеральной пассажирской компании.

Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании". Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.Ветераны получают право бесплатного проезда с одним сопровождающим не только в течение 2020 года, но и пожизненно. По словам Белозерова, в любой момент они могут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, сообщает ТАСС.Ранее подобные льготы предоставлялись ветеранам только во время майских праздников.В 2020 году отмечается 75-я годовщина Великой Отечественной войны. По случаю этой даты ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей. Во Владимирской области к данной сумме прибавятся еще 15 тысяч из областного бюджета. Труженики тыла получат по 50 тысяч из федерального бюджета.