19.02.2020

2020-02-19 13:45:03

Во Владимире над М7 заменят опасные тросы с дорожными знаками

С Пекинки исчезнут "прыгающие" дорожные знаки - об этом заявил руководитель Упрдора "Москва-Нижний Новгород" Алексей Борисов - тросы, по его словам, заменят на металлические конструкции.

Это необычное явление жители областного центра начали наблюдать около месяца назад. Новые знаки направления движения по полосам на М7 даже в безветренную погоду с такой амплитудой раскачивались на тросах, что их обрыв стал лишь вопросом времени. В прошедшее воскресенье одному из владимирских автомобилистов не повезло - растяжка упала прямо перед ним и она оцарапала кузов автомобиля.

Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва-Нижний Новгород»: «Первоначально проектным решением было немножко решение другое - там устанавливались более жесткие конструкции, но главгосэкспертиза, когда проверяла, сочла что можно установить тросовую конструкцию. Мы считаем, что тросовая конструкция не работает, соответственно свои заключения передали в Главгосэкспертизу и внесли поправки в проектные решения. Сейчас это проектное решение будет переделано. Есть ветровые нагрузки, мы проверили все натяжки, там где они не соответствуют, они будут заменены на более жесткие конструкции».

Никита Тарбеев

