Проблема заключается в размере остановочных площадок в городе

Несмотря на изначальные планы сократить кондукторов во владимирском общественном транспорте города Владимира, мэрия решила их оставить.По мнению перевозчиков, сокращение штата могло бы существенно снизить расходы компаний, а соответственно и тариф на проезд. Проблема заключается в размере остановочных площадок в городе. Для того, чтобы пассажиры беспрепятственно могли заходить в автобус и расплачиваться у автоматического валидатора, необходимо, чтобы остановка была длинной около 60 метров, тогда как во Владимире они редко длиннее 20 метров.Также, по информации «Призыв ТВ», во Владимире пока не будут отказываться от наличной оплаты проезда. Несмотря на то, что транспортные карты набирают оборот, и их выдали уже более 10 тысячам жителям города. Пассажиров не устраивает лишь отсутствие личного кабинета для виртуального пополнения карт, но и он, по словам представителей мэрии, скоро заработает.