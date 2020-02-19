Пострадал один человек

Днём 18 февраля во Владимире на улице Тракторной случился пожар в многоэтажном доме. По информации МЧС России по Владимирской области, возгорание было ликвидировано через несколько минут после прибытия пожарных.Паника поднялась из-за загоревшегося дивана в квартире на 7 этаже. Увидев чёрный дым, пожарные спасли жителя этой квартиры, заработавшего несколько ожогов, а также эвакуировали 15 жильцов верхних этажей.В ликвидации последствий пожара участвовал 21 человек и 7 единиц техники.