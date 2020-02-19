19.02.2020

2020-02-19 09:35:05

Во Владимирской области задолженность по зарплате превысила 16 миллионов рублей

Росстат обнародовал данные на 1 февраля 2020 года.

По сведениям статистиков по сравнению с тем же периодом прошлого года задолженность выросла сразу в 45 раз и составила 16,8 миллиона рублей. Причина невыплат – отстутствие собственных средств. При этом такие данные представлены только организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, уточняет сайт Росстата.

Всего в стране суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 млн рублей и по сравнению с 1 января 2020 г. увеличилась на 137,1 млн рублей (на 6,5%).