Однажды в Олимпийские виды спорта ввели новый: забивание гвоздей головой. Проходят соревнования. Выступает французский спортсмен. Два гвоздя забил - и его унесли с разбитой головой. Выступает американский спортсмен. Три гвоздя забил - и его унесли с разбитой головой. Выступает Чукча. Забил пятьдесят гвоздей. Объявляют результат: первое место занял спортсмен США, второе место занял спортсмен Франции, третье место занял Чукча. Чукчины тренеры обиделись и пошли выяснять почему только третье. ""А ваш спортсмен вообще нарушил правила: он забивал гвозди шляпками вниз.""
еще анекдот!