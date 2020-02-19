Петровку, 38 посетили 70 выпускников, показавших отличную успеваемость в ходе обучения и при сдаче итоговых экзаменов...

Завершившим обучение курсантам «Колледжа полиции» и «Юридического колледжа» города Москвы рассказали о специфике работы ряда подразделений московского Главка.Петровку, 38 посетили 70 выпускников, показавших отличную успеваемость в ходе обучения и при сдаче итоговых экзаменов. Скоро перед ними встанет нелегкая задача – выбор места прохождения службы. Руководители столичной полиции пригласили курсантов на экскурсию и дали возможность лучше узнать о службах и подразделениях московского гарнизона полиции.Так, участникам мероприятия рассказали о работе Центра оперативного управления Главка, который предназначен для организации непрерывного управления силами и средствами в ходе мероприятий по обеспечению охраны правопорядка на территории Москвы, а также о раскрытии преступлений при помощи системы видеонаблюдения.Следующим подразделением стала Дежурная часть столичной полиции и служба «02». Сотрудники рассказали о тонкостях работы и особенностях служебной деятельности дежурных.Финальной точкой стал музей истории Московского уголовного розыска, где рассказали о каждом экспонате и работе уголовного розыска, связанной с ним.В продолжение состоялась встреча с врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенантом внутренней службы Андреем Понорцом. Он отметил, что подобные встречи с выпускниками колледжей становятся традиционными, а количество приглашенных курсантов, завершивших обучение на «отлично», ежегодно увеличивается.В ходе встречи руководители подразделений московского гарнизона полиции рассказали о деятельности участковых уполномоченных полиции, сотрудников по делам несовершеннолетних, охраны общественного порядка и уголовного розыска.Завершая мероприятие, Андрей Понорец вручил благодарности преподавательскому коллективу учебных заведений и выпускникам, а также отметил, что, выбирая службу полицейского, человек должен осознанно подходить к профессии и понимать, какая на него возлагается ответственность и что его ждет в перспективе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве