В столице Татарстана состоялся матч между местным Ак Барсом и омским Авангардом в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Неделю назад соперники играли на домашней арене ястребов и тогда омичи выиграли по буллитам 2:1. Теперь барсы взяли уверенный реванш – 5:3.

В столице Татарстана состоялся матч между местным "Ак Барсом" и омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Неделю назад соперники играли на домашней арене "ястребов" и тогда омичи выиграли по буллитам 2:1. Теперь "барсы" взяли уверенный реванш – 5:3.При этом свой настрой казанцы продемонстрировали с самого начала игры. На 1-й минуте гол забил Галимов, на 19-й его удвоил Галиев. В начале третьего периода Азеведо, Воронков и Фисенко довели разрыв до "+5". Однако гости не собирались сдаваться и усилиями Клинкхаммера, Мартынова и Дедунова смогли установить более приличный счет. Но на большее им времени не хватило.