Получив от заказчика денежные средства на строительные работы, мужчина свои обязательства не выполнил.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).По версии предварительного следствия, в июле 2018 года обвиняемый заключил со своей знакомой устную договоренность на проведение работ по возведению фундамента жилого дома в одном из поселков Гусь-Хрустального района. После чего попросил нанимателя перечислить ему на банковскую карту денежные средства для приобретения стройматериалов.Получив от нее денежные средства, свои обязательства злоумышленник намеренно не выполнял. В течение нескольких месяцев оттягивал срок выполнения заказа, ссылаясь на большую занятость и выполнение других заказов.Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшей, превысила 100 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе проведения оперативных мероприятий.Свою вину мужчина признал, пояснив, что воспользовался тем, что владелица дома не могла контролировать строительные работы, так как проживает в другом регионе. Поэтому у него возник умысел на присвоение денежных средств, которые он потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.