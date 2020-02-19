Сотрудники отдельной роты ДПС продолжают оказывать помощь территориям со сложной оперативной обстановкой.

Анализ дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что наиболее тяжелые последствия регистрируются в случаях неприменения водителями и пассажирами средств пассивной безопасности (ремней безопасности, детских удерживающих устройств).Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции привлекают к административной ответственности от 5 до 10 водителей, не обеспечивающих соблюдение правил перевозки детей и подростков.Исходя из проведенного анализа аварийности с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории города Владимира наблюдается рост количества ДТП с участием детей на 50% (с 6 до 9) и пострадавших в них детей на 12,5% (с 8 до 9).В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств 20 февраля 2020 года на территории города Владимира будет проводиться рейдовое мероприятие.