Жительнице Волгограда грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет из-за посылки, которую она получила из Индии. В бандероли оказались триста таблеток препарата, в составе которого содержится наркотическое вещество.

Жительнице Волгограда грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет из-за посылки, которую она получила из Индии. В бандероли оказались триста таблеток препарата, содержащего наркотическое вещество.О случившемся сообщает Южное таможенное управление. Факт ввоза на территорию ЕАЭС запрещенного препарата пресекли сотрудники Астраханской таможни. За посылкой в отделение почтовой связи в Волгоградской области явилась женщина.В бандероли оказался препарат, ввоз которого запрещен в Россию, поскольку он содержит эфедрон (меткатинон). Изъятые таблетки содержат в своем составе наркотическое вещество общей массой в 90 граммов.В действиях женщины присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса России. В отношении жительницы Волгограда возбуждено дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.Жительница Волгограда Ольга Калиновская рассказала, что намерена оспаривать возбуждение против нее уголовного дела за контрабанду наркотиков. По словам женщины, в декабре 2019 года она получила почтовое извещение о том, что на ее имя пришла посылка, чему очень удивилась, поскольку ни от кого бандероли не ждала. Когда Калиновская явилась на почту, к ней подошел таможенник и попросил пройти.Как оказалось, посылку прислал женщине знакомый, с которым она не общалась больше года. Ранее Калиновской поставили диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности, кроме того, у нее было депрессивное расстройство. Женщина принимала лекарства, которые знакомый заказывал ей из Индии. В 2017 году Ольга переехала из Украины в Волгоград. Калиновская считает, что мужчина заказал для нее посылку с лекарством, поскольку знал об ее нужде в препарате.Жительница Волгограда отметила, что вес таблеток не соответствует тому, который указан в уголовном деле — он вдвое меньше.Член социального комитета Совфеда, врач Сергей Леонов прокомментировал данный инцидент. По его словам получившую посылку женщину могут оправдать, если окажется, что она не собиралась реализовать препарат с целью получения прибыли, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось о жительнице Екатеринбурга, на которую возбудили уголовное дело из-за заказа антидепрессантов. У женщины диагноз — шизотипическое расстройство личности. Запрещенное лекарство ей рекомендовал приобрести врач.