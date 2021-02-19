Одна из причин пожара – неосторожное обращение с огнём при курении жителей дома.

18 февраля в 12.31 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу г. Владимир, ул. Добросельская, д. 2 «в».По прибытии установлено, что происходит пожар на площади 2 кв.м. в коридоре на 3 этаже 9-этажного жилого дома. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС России сформировали 2 звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. С использованием спасустройств из подъезда были выведены и спасены 10 человек, в том числе 1 ребёнок. Пожар оперативно ликвидирован.По данным дознавателей МЧС России, одна из причин пожара – неосторожное обращение с огнём при курении жителей дома. Кроме того, возникновению пожара и распространению дыма способствовало сильное захламление мест общего пользования проживающими. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь не разошёлся по имуществу в коридорах и не перешёл на квартиры.