В проекте примет участие около дюжины транспортных средств, половина из которых — автодома разного формата.

Представители Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и Межрегиональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей "Народный контроль" провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве. Участники встречи наметили даты очередной автоэкспедиции первопроходцев - экспертов ассоциации и активистов проекта ОНФ "Россия здесь". Говорит президент ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарёв.- Мы готовы расшевелить Владимирскую область, расшевелить комитет туризма, бизнес, общественные ассоциации, для того чтобы сделать первую вещь — чтобы доход был, чтобы не проезжали транзитом и оставались здесь, второе — чтобы на несколько дней они оставались здесь и мы сегодня договорились: будет событийное мероприятие. Сверху не дадут, мы сами его создадим и востребуем. И третье, самое важное: сделать автомобильный автотуризм всесезонным.Автоэкспедиция под брендом «Россия здесь» пройдет во втором квартале 2021 года через Александров, Кольчугино, Юрьев-Польский и Суздаль. Ее цель — включить 33-й регион в межрегиональный автотуристический маршрут. В проекте примет участие около дюжины транспортных средств, половина из которых — автодома разного формата от самодельных до категории «С». Среди экспертов будут люди разного возраста и социального статуса, включая инвалидов и детей. В поездку возьмут даже домашних животных. В конце маршрута путешественники проведут комплексный анализ недостатков и выдадут конкретные рекомендации по улучшению туристического сервиса.Кроме того, Сергей Лобарёв сообщил, что в этом году на традиционном Фатьяновском фестивале в Вязниках ассоциация автомототуризма и караванинга презентует гимн российских автотуристов.Ольга Романова