Череда праздников продолжается. Не за горами День защитника Отечества, с которым принято поздравлять всех представителей сильного пола. Каждая девушка ломает голову, как порадовать любимых мужчин, если складывать носки уже некуда?
Череда праздников продолжается. Не за горами День защитника Отечества, с которым принято поздравлять всех представителей сильного пола. Каждая девушка ломает голову, как порадовать любимых мужчин, если складывать носки уже некуда?
При выборе подарка всегда нужно учитывать много факторов, в
первую очередь, интересы и увлечения человека. Но мы подготовили несколько
универсальных идей, которые подойдут как мужу, так папе или брату, а может и
коллеге по работе.
Впечатления
Положительные эмоции – лучший подарок. Вспомните, о чем
мечтают ваши муж, папа, брат и помогите им осуществить заветные желания. Это
может быть прыжок с парашютом, занятие в стрелковом клубе, концерт любимой
группы, тест-драйв машины или билеты на матч. Иногда сделать человека
счастливым может что-то банальное, но такое необходимое. Поэтому всегда
запоминайте (или записываете) желания ваших близких. Это точно облегчит вам
поиски подарков на все праздники.
Гаджеты
В наше время человек уже не может представить себя без
телефона в руках, наушников в ушах или ноутбука на столе. Может быть, вашему
мужчине пора заменить один из его любимых устройств на новый? Или чего-то не
хватает в его коллекции смарт-аксессуаров?
Обратите внимание на умные часы. Они недавно, но очень
активно, начали заменять классические часы, ведь имеют гораздо больше полезных
функций. Например, помогают следить за здоровьем, уведомляют о звонках и сообщениях
и позволяют частично управлять телефоном. Пожалуй, единственный недостаток такого
подарка в том, что их нужно регулярно заряжать.
Но есть модели, в которых и эта
проблема решена. Одна из таких – HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Устройство может работать 2
недели без подзарядки и стать хорошим компаньоном на каждый день. Умный
подарок. Больше, чем время.
Ужин
Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
Есть несколько вариантов проведения праздничного ужина. Конечно, один из них –
приготовить любимые блюда или порадовать мужчину новыми кулинарными шедеврами
собственного приготовления. Но есть и другой – отправиться в необычное
заведение. Ресторан с панорамным видом на город или наоборот где-то глубоко под
землей, а может в аквариуме или в полной темноте. Найдите то, что будет по душе
вам и вашим спутникам.
Путешествие
Режим "работа-дом" стал таким привычным, что даже в
выходные тяжело расслабиться. Как известно, 23 февраля – официальный нерабочей
день в России, а это значит, что можно успеть вырваться из повседневности.
Уехать на пару дней с мужем, а может всей большой семьей. Наша страна такая
необъятная и в ней точно найдется место, которое захочется посетить.
После выбора подарка не забудьте, что его нужно преподнести
красиво, а главное с любовью. Радуйте своих мужчин не только по праздникам, и
они будут радовать вас чаще!