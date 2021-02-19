Череда праздников продолжается. Не за горами День защитника Отечества, с которым принято поздравлять всех представителей сильного пола. Каждая девушка ломает голову, как порадовать любимых мужчин, если складывать носки уже некуда?

Череда праздников продолжается. Не за горами День защитника Отечества, с которым принято поздравлять всех представителей сильного пола. Каждая девушка ломает голову, как порадовать любимых мужчин, если складывать носки уже некуда?При выборе подарка всегда нужно учитывать много факторов, впервую очередь, интересы и увлечения человека. Но мы подготовили несколькоуниверсальных идей, которые подойдут как мужу, так папе или брату, а может иколлеге по работе.ВпечатленияПоложительные эмоции – лучший подарок. Вспомните, о чеммечтают ваши муж, папа, брат и помогите им осуществить заветные желания. Этоможет быть прыжок с парашютом, занятие в стрелковом клубе, концерт любимойгруппы, тест-драйв машины или билеты на матч. Иногда сделать человекасчастливым может что-то банальное, но такое необходимое. Поэтому всегдазапоминайте (или записываете) желания ваших близких. Это точно облегчит вампоиски подарков на все праздники.ГаджетыВ наше время человек уже не может представить себя безтелефона в руках, наушников в ушах или ноутбука на столе. Может быть, вашемумужчине пора заменить один из его любимых устройств на новый? Или чего-то нехватает в его коллекции смарт-аксессуаров?Обратите внимание на умные часы. Они недавно, но оченьактивно, начали заменять классические часы, ведь имеют гораздо больше полезныхфункций. Например, помогают следить за здоровьем, уведомляют о звонках и сообщенияхи позволяют частично управлять телефоном. Пожалуй, единственный недостаток такогоподарка в том, что их нужно регулярно заряжать.Но есть модели, в которых и этапроблема решена. Одна из таких – HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Устройство может работать 2недели без подзарядки и стать хорошим компаньоном на каждый день. Умныйподарок. Больше, чем время.УжинКак говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок.Есть несколько вариантов проведения праздничного ужина. Конечно, один из них –приготовить любимые блюда или порадовать мужчину новыми кулинарными шедеврамисобственного приготовления. Но есть и другой – отправиться в необычноезаведение. Ресторан с панорамным видом на город или наоборот где-то глубоко подземлей, а может в аквариуме или в полной темноте. Найдите то, что будет по душевам и вашим спутникам.ПутешествиеРежим "работа-дом" стал таким привычным, что даже ввыходные тяжело расслабиться. Как известно, 23 февраля – официальный нерабочейдень в России, а это значит, что можно успеть вырваться из повседневности.Уехать на пару дней с мужем, а может всей большой семьей. Наша страна такаянеобъятная и в ней точно найдется место, которое захочется посетить.После выбора подарка не забудьте, что его нужно преподнестикрасиво, а главное с любовью. Радуйте своих мужчин не только по праздникам, иони будут радовать вас чаще!