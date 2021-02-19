Задумались о качестве дорог во Владимире и области. Общественный совет по безопасности дорог в регионе собрался на первое заседание. Инициатором стала партия «Единая Россия». Среди идей,

Задумались о качестве дорог во Владимире и области. Общественный совет по безопасности дорог в регионе собрался на первое заседание. Инициатором стала партия «Единая Россия». Среди идей, как сделать дороги безопаснее – подготовка общественных контролёров. Уже с этого года они должны будут проверять качество выполненных дорожных работ по всей области. Илья Зотов, координатор федерального проекта Партии