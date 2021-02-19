Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно получает запросы о причинах роста платы за отопление в зимние месяцы.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» регулярно получает запросы о причинах роста платы за отопление в зимние месяцы. Чаще всего такие вопросы поступают от жителей многоквартирных домов, которые оплачивают «отопление» по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии. Плата за отопление для таких клиентов может отличаться в каждом месяце и зависит от количества тепла, который потребил весь дом. Ключевым фактором, существенно влияющим на объем потребления, является температура наружного воздуха – чем она ниже, тем больше требуется тепловой энергии для отопления.«Январь 2021 года оказался холоднее декабря 2020 года, соответственно выросли и объемы потребленной тепловой энергии. И если мы посмотрим квитанции за январь 2019 года, когда среднесуточная температура была ниже, чем в январе текущего года, начисления за отопление были выше чем сейчас», — отметил директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Денис Никулин.Для жителей, оплачивающих квитанции за отопление ежемесячно равными долями, размер платы существенно не изменился. В случае увеличения стоимости услуг может предоставляться рассрочка. Для ее предоставления необходимо обратиться в офисы компании.Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что температура теплоносителя от Владимирской ТЭЦ-2 и котельных задается утвержденным температурным графиком и зависит от погоды. Если на улице холодно, температура сетевой воды увеличивается. Например, при понижении температуры наружного воздуха до минус 21°С, теплоноситель разогревается до 115°С. В период потепления энергетики снижают температуру сетевой воды, но не ниже плюс 70°С. При расчетах графика учитываются также потери тепла на участке от источника теплоснабжения до жилых домов. Изменение данного графика недопустимо, так как оно повлияет на качество теплоснабжения всех потребителей города.Напоминаем, что жителям многоквартирных домов (МКД) экономить тепловую энергию можно с помощью автоматической системы регулирования теплоснабжения. Для сравнения средняя стоимость услуги отопления за 1 кв. метр в домах, где нет погодозависимой автоматики составляет – 60-70 рублей, а в домах с энергосберегающим оборудованием – 30-40 рублей. С целью повышения энергоэффективности также рекомендуется проводить энергоаудит дома, утеплять оконные и дверные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков.