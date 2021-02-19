На бывшего директора комбината питания Владимирского госуниверситета УМВД области завело два уголовных дела по статьям мошенничество и растрата. Выявили и задокументировали

На бывшего директора комбината питания Владимирского госуниверситета УМВД области завело два уголовных дела по статьям мошенничество и растрата. Выявили и задокументировали противоправную деятельность сотрудники ФСБ. Как установили правоохранители, с января по октябрь 2018-го года фигурант, используя свое служебное положение, дал указание кассирам торговых точек комбината питания “Политехнический, чтобы они передали деньги (около 10 тысяч рублей)