В церкви звонит телефон. Священник поднимает трубку.
- Алло, батюшка, это из горкома партии. Пришлите нам 12 штук стульев.
Священник:
- Шиш вам! Прошлый раз давал скамейки, так вы их пошлятиной исцарапали!
- Ах, так! Тогда шиш вам пионеров в церковный хор!
- Ах, шиш нам пионеров в церковный хор! Тогда шиш вам монахов на субботник!
- Ах, шиш нам монахов на субботник! Тогда шиш Вам комсомольцев на крестный ход.
- Ах, шиш нам комсомольцев на крестный ход! Тогда шиш вам монашек в сауну!
- А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!
еще анекдот!