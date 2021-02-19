Сегодня основной задачей является приведение самолета в экспозиционный вид - на машине не хватает комплектующих, в том числе, заслонок и фонарей.

Истребитель МиГ-29, переданный Минобороны РФ, в 2021 году будет установлен на центральной аллее мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина в Киржачском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Илья Букалов.В 2016 году администрации Владимирской области, Киржачского района и Благотворительный фонд памяти первого космонавта планеты и его летного наставника подписали трехстороннее соглашение о возведении мемориального комплекса на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. В 2017-ом истребитель из Липецка.На мемориале построили входную группу, трибуну для торжественных мероприятий, храм-часовню, постамент для истребителя МиГ-29, который ранее передало создателям комплекса Минобороны РФ, а также 20 гранитных стел, посвященных первым советским космонавтам."Члены районного оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина приняли решение завершить мероприятия, связанные с установкой самолета на подготовленный пилон. Очень хотелось установить его к 27 марта [день гибели Гагарина], но ряд обстоятельств нам помешали, в первую очередь, не удалось достать все комплектующие для самолета. Мы обязательно подберем дату, в любом случае, это будет знаменательная дата этого года", - отметил собеседник агентства.Как пояснил ТАСС исполнительный директор фонда Евгений Водин, сегодня основной задачей является приведение самолета в экспозиционный вид - на машине не хватает нескольких комплектующих, в том числе, заслонок и фонарей. Далее будет произведена его покраска. Работы по восстановлению истребителя проводятся при участии специалистов московского парка "Патриот".