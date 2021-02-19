К административной ответственности привлечены должностное лицо и юрлицо.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об использовании водных объектов.Установлено, что МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», обеспечивающее потребителей услугой теплоснабжения оно эксплуатирует водогрейную котельную, сбрасывало сточные воды без очистки в реку Беленькая без разрешительной документации.К административной ответственности привлечены должностное лицо - директор МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» и юридическое лицо, с назначением штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей.Кроме того, в суд направлено исковое заявление, в котором прокурор потребовал обязать муниципальное предприятие получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сточных вод.Исковые требования прокурора удовлетворены.