К административной ответственности привлечены должностное лицо и юрлицо.
Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об использовании водных объектов.
Установлено, что МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», обеспечивающее потребителей услугой теплоснабжения оно эксплуатирует водогрейную котельную, сбрасывало сточные воды без очистки в реку Беленькая без разрешительной документации.
К административной ответственности привлечены должностное лицо - директор МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» и юридическое лицо, с назначением штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей.
Кроме того, в суд направлено исковое заявление, в котором прокурор потребовал обязать муниципальное предприятие получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сточных вод.
Исковые требования прокурора удовлетворены.