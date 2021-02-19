Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 242 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 19 февраля, во Владимирской области подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 33 заболевших Covid-19. Ещё 15 человек подхватили опасную болезнь в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, 10 - в Александровском, по 9 - в Петушинском и Ковровском, 8 - в Суздальском, 7 - в Кольчугинском районах. По 6 человек заболели ковидом в Меленковском и Судогодском, 5 - в Киржачском, 4 - в Камешковском, 3 - в Селивановском, по 2 - в Юрьев-Польском и Собинском, а также 1 - в Гороховецком районах.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 242 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.