Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 69 и 77 лет и женщину 68 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся заболеваниями сердца и сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 44 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 95 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 69 и 77 лет и женщину 68 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся заболеваниями сердца и сахарным диабетом.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 17 костромичам. Пять человек заболели ковидом в Солигаличе, четыре – в Костромском районе, по три – в Волгореченске, Антроповском и Судиславском районах. По два инфицированных выявлено в Шарье, Островском и Парфеньевском районах. По одному – в Нерехте и Буе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 18022 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 15477 пациентов. В стационарах лежит 420 человек, из них 293 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1915 заболевших.