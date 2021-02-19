Он пожелал с достоинством и смирением перенести все тяготы, выпавшие на долю осужденных.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил исправительную колонию №6 в поселке Мелехово. Он провел службу в храме Святого благоверного князя Александра Невского. Сообщается на .В своей проповеди митрополит рассказал прихожанам о том, как он стал митрополитом, об истории великого князя Александра Невского, во имя которого освящён храм учреждения. Он сказал слова напутствий и наставлений для осужденных, которым он пожелал с достоинством и смирением перенести все тяготы, выпавшие на их долю.В связи с тем, что храм не мог вместить всех желающих побывать на встрече с митрополитом, гости учреждения проследовали в клуб колонии, где их уже ожидали осужденные, не попавшие на службу.Здесь владыка Тихон коснулся вопросов отношения к материальным благам, отметив, что в современном обществе многие из-за подобных стремлений забывают о своей душе, нанося себе тем самым невосполнимый урон. Митрополит призвал верующих не забывать о настоящей вере и неустанно работать над собой в отпущенное для размышлений время во время отбывания наказания.В завершение визита замначальника УФСИН Алексей Чудин поблагодарил митрополита за оказанную им духовную поддержку, а также за напутствия, которые он дал отбывающим наказание, и подарил ему картину с изображением храма Покрова на Нерли, которую выполнили осуждённые специально для него.