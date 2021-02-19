Принято решение не продлевать с ним служебный контракт, который истекает 10 марта 2021 года.

Руководством региона принято решение не продлевать служебный контракт с директором Департамента юстиции Владимирской области Михаилом Новиковым, который истекает 10 марта 2021 года.Департамент юстиции Владимирской области является региональным органом исполнительной власти, отвечающим за формирование и осуществление государственной политики по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности и правопорядка; за организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей региона; регистрацию актов гражданского состояния; организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов; за архивное дело во Владимирской области.В связи с последними поручениями Президента России и Правительства России в отношении Минюста России и соответствующих ведомств в регионах перед Департаментом юстиции Владимирской области поставлены новые задачи по цифровизации в сфере мировой юстиции.Напомним, что Департамент юстиции входит в блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко, который также в соответствии с поручением Правительства России назначен региональным руководителем цифровой трансформации.