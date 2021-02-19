У многофункциональных центров во Владимиркой области юбилей - 10 лет со дня открытия первого офиса! Всего в регионе работает уже 22 центра. Пришло время подвести итоги.

У многофункциональных центров во Владимиркой области юбилей - 10 лет со дня открытия первого офиса! Всего в регионе работает уже 22 центра. Пришло время подвести итоги.Более шестисот тысяч предоставленных гражданам услуг, более миллиона принятых обращений, модернизация офисов - лишь малая часть итогов работы МФЦ за 2020 год.Денис Страх, директор ГБУ "МФЦ Владимирской области":- Первые шаги по клиентоориентированности были сделаны нашим ГБУ МФЦ, когда мы начали внедрять предоставление сопутствующих услуг. Например, это договора на подключение газа или на ремонт газового оборудования. Сейчас рассматривается вопрос, прорабатывается совместно с ГИБДД, именно здесь в городе Коврове запустить такой пилотный проект по регистрации транспортных средств на базе МФЦ.Одна из главных миссий МФЦ - упростить общение между гражданами и государством. И здесь Владимирская область сделала первый шаг - организовала онлайн-общественные приемные. Последнее соглашение было подписано с областным Уполномоченным по правам ребенка. Теперь в МФЦ можно задать вопрос чиновнику, где бы он не находился. А узнать о загруженности офисов - на официальном портале. И никакой бумажной волокиты.Наталья Яковлева, заместитель руководителя направления «Институт развития МФЦ» Фонда "Центр стратегических разработок":- Расширится количество проактивных услуг, т.е. те услуги, которые гражданин не будет получать путем обращения в органы власти, или в МФЦ, или даже на портал Госуслуг. Если материнский капитал вам положен... значит вам нужно будет только подтвердить ваше согласие. Потому что мы, как правило, знаем, в каком статусе находится тот или иной гражданин, в чем он нуждается.Поставка газа, внесудебное банкротство, общественные онлайн-приемные, - эти услуги становятся доступными благодаря МФЦ, чтобы работа с властью ограничивалась режимом одного окна или одного приложения.Любовь Истратова, Илья Хлудов