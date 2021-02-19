В Муромский суд направлен иск по защите прав потребителей.

В Муромский суд направлен иск по защите прав потребителей.В ноябре 2020 года мужчина обратился в сервис для технического осмотра своего автомобиля, передал ему ключ от транспортного средства и правоустанавливающие документы на авто. Через неделю по телефону автомобилисту сообщили, что проведение техобслуживания закончено, и можно забрать машину. Из-за рабочей командировки истец только через месяц обратился к ООО «Автомобили Баварии», где ему пояснили, что автомобиль и ключи от него выданы собственнику, о чем составлен акт приема-передачи автомобиля, сообщил порталКак следует из текста искового заявления, истец свой автомобиль после технического осмотра не получал, а подпись в акте приема-передачи автомобиля принадлежит другому лицу, в связи с чем он вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.