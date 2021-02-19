Вечером 18 февраля вооруженный мачете мужчина ворвался в продуктовый магазин на Центральной улице в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает . Разбойник потребовал ..

Вечером 18 февраля вооруженный мачете мужчина ворвался в продуктовый магазин на Центральной улице в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает . Разбойник потребовал отдать ему все деньги из кассы. Продавщица ему подчинилась. Сразу после его ухода она заявила в полицию. Налет попал на видео. Злоумышленника разыскивают.